الرئيس السيسي يهنئ جورجيا بذكرى يوم الاستقلال

القاهرة - أ ش أ:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيسة جورجيا سالومي زورابيتشفيلي، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .

كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عاطف عبد الحميد إلى سفارة جورجيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة .

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