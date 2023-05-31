إعلان

BBC

الرئيس السيسي يهنئ جورجيا بذكرى يوم الاستقلال

11:32 ص الأربعاء 31 مايو 2023
الرئيس السيسي يهنئ جورجيا بذكرى يوم الاستقلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - أ ش أ:
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيسة جورجيا سالومي زورابيتشفيلي، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .
كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عاطف عبد الحميد إلى سفارة جورجيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة .

سوق مصراوى

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي يوم الاستقلال ذكرى يوم الاستقلال

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

"الأسرة كلها ماتت بسبب السرعة الجنونية".. تفاصيل طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل.. وقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في الشراء أون لاين بالدولار وبالخارج