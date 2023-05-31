القوى العاملة تُعلن 3687 فرصة عمل في 12 محافظة تشمل ذوي همم

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن تلقيها طلبات من 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 3687 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيه 2023.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، وجه حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، جميع المديريات بمتابعة هذه "الوظائف" لحين استلامها من راغبي العمل ،وتحرير العقود مع صاحب العمل ،وأن تتضمن بنودا تحمي حقوق طرفي العمل "العامل وصاحب العمل "..

وجاء في البيان الصحفي ،أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، مُتوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة، وأسيوط، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والفيوم، والسويس، والقليوبية ، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج ، وجنوب سيناء في التخصصات الآتية: مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء وإتصالات، ومياكترونيكس، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات، وعمال إنتاج، وعضو فريق، ومندوبين توصيل، وأخصائيين اجتماعيين، ومدرسين جميع التخصصات، وأخصائيين تسويق وتمويل، وسكرتارية، وأفراد أمن بمواقع مميزة ، ومشرفين رياض أطفال، وكل التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وعمال زراعيين وتخصصات أخرى.

وضمت النشرة مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات، وذلك لٱستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر هذه فرص.

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة