إعلان

BBC

بالأسعار.. مصر للطيران تبدأ استصدار تذاكر الحجاج من مكاتب الشركة المخصصة

12:49 ص الأربعاء 31 مايو 2023
بالأسعار.. مصر للطيران تبدأ استصدار تذاكر الحجاج من مكاتب الشركة المخصصة

شركة مصر للطيران

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبيد:

بدأت شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، استصدار تذاكر السفر لحجاج هذا العام من خلال مكاتب الشركة التابعة لها بوزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والخارجية وإدارة الحج والعمرة بأبراج أغاخان بمنطقة الكورنيش في شبرا القاهرة.

وتنطلق أولى الرحلات من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي 10 يونيو المقبل، وسوف يقلع في اليوم الأول حوالي 13 رحلة من حجاج القرعة.

وقالت مصادر مطلعة: إن أسعار تذاكر الحج لرحلات مصر للطيران العام الجاري على خط سير ذهاب وعودة (القاهرة / المدينة أو القاهرة /جدة) والعكس متفاوت وتختلف طبقًا لأيام السفر والعودة المميزة التي يقضيها الحاج وتتراوح الأسعار من حوالي ٢٧ ألف لتصل إلى ٤٠ ألف جنيه على الدرجة السياحية إلى كل من مطارات جدة والمدينة بالأراضي السعودية.

أما بالنسبة لدرجة رجال الأعمال يصل سعر التذكرة إلى ٥٠ ألف جنيه وذلك في إطار استعداد الشركة الوطنية لموسم الحج لهذا العام، كما أعلنت الشركة عن استمرار تلقي طلبات الحجز لتذاكر موسم الحج لهذا العام من شركات السياحة والهيئات المختلفة المشاركة في موسم الحج.

سوق مصراوى

شركة مصر للطيران الحج والعمرة وزارة الداخلية أسعار تذاكر الحج موسم الحج

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

انسحاب اللجنة المشرفة على عمومية المهندسين بعد هجوم معارضي طارق النبراوي
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market