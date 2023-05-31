بالأسعار.. مصر للطيران تبدأ استصدار تذاكر الحجاج من مكاتب الشركة المخصصة

كتب- محمد عبيد:

بدأت شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، استصدار تذاكر السفر لحجاج هذا العام من خلال مكاتب الشركة التابعة لها بوزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والخارجية وإدارة الحج والعمرة بأبراج أغاخان بمنطقة الكورنيش في شبرا القاهرة.

وتنطلق أولى الرحلات من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي 10 يونيو المقبل، وسوف يقلع في اليوم الأول حوالي 13 رحلة من حجاج القرعة.

وقالت مصادر مطلعة: إن أسعار تذاكر الحج لرحلات مصر للطيران العام الجاري على خط سير ذهاب وعودة (القاهرة / المدينة أو القاهرة /جدة) والعكس متفاوت وتختلف طبقًا لأيام السفر والعودة المميزة التي يقضيها الحاج وتتراوح الأسعار من حوالي ٢٧ ألف لتصل إلى ٤٠ ألف جنيه على الدرجة السياحية إلى كل من مطارات جدة والمدينة بالأراضي السعودية.

أما بالنسبة لدرجة رجال الأعمال يصل سعر التذكرة إلى ٥٠ ألف جنيه وذلك في إطار استعداد الشركة الوطنية لموسم الحج لهذا العام، كما أعلنت الشركة عن استمرار تلقي طلبات الحجز لتذاكر موسم الحج لهذا العام من شركات السياحة والهيئات المختلفة المشاركة في موسم الحج.