"السياحة" تتوعد المخالفين لقواعد الحج بعقوبات صارمة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، عن تفاصيل جديدة بخصوص الشركات السياحية المخالفة لموسم الحج، بالإضافة إلى المواطنين المخالفين لعام 1444/2023.

وأكدت "سامية" لمصراوي، أن وزارة السياحة والآثار، على رأس أولوياتها في المقام الأول الحفاظ على حقوق الشركات السياحية مع مراقبة أدائها وتقويمه وفقاً الأحكام القوانين والقرارات المنظمة لعملها ومن ثم يتم معاقبة الشركات المخالفة إن وجدت وفقا للقانون حال ثبوت مخالفتها.

وأوضحت أن تأشيرات الزيارة مسموح بها فقط أداء العمرة وفق الإجراءات المتبعة من السلطات السعودية، وقد حدد قانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن البوابة المصرية، التأشيرات الواجبة إدراجها على البوابة، ومنها تأشيرات الزيارة (شخصية - سياحية).

وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية، أصدرت قرارا بعدم السماح لمن يحملون تأشيرات الزيارة بأنواعها لأداء فريضة الحج، كما أصدرت شركات الطيران الناقلة للملكة العربية السعودية منشورات متتالية تحمل ذات الأمر.

وشددت "سامية"، على أن تواجد المواطنين أثناء فترة الحج في مكة والمدينة بتأشيرة الزيارة يعتبر مخالفاً لكل القوانين مما سيعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون وهو ما لا ترغب به حفاظاً على المواطنين وحرصاً على عدم تعرضهم لأي مضايقات.

وفيما يتعلق بالمواطنين، قالت "سامية" إن الوزارة في حدود القوانين المنظمة، تراقب أداء شركات السياحة وفي حال وجود كيانات غير شرعية أو أشخاص يروجون لأنشطة سياحية تتعارض مع أحكام القانون المنظم، فيتم التنسيق مع وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية، والإحالة للنيابة العامة لإعمال شئونها وذلك في ظل سيادة وحكم القانون.

وتابعت: وفي ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار، على ضرورة حماية حقوق المواطنين والسعي المستمر لتوعيتهم من مخاطر مخالفة القوانين والإجراءات المنظمة، فإننا نهيب بالمواطنين بعدم الانسياق للشائعات التي تروج يسفر المواطنين للحج بتأشيرة الزيارة.

وأوضحت أن وزارة السياحة والآثار، تسعى بكل طاقتها بتوفير كل السبل الممكنة حتى تتمكن الشركات من أداء أعمالها بشكل إيجابي، وتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين والعمل على توفير سبل الراحة لهم أثناء تأديتهم المناسك ولحين عودتهم إلى أرض الوطن بسلامة الله.

وتابعت "سامية": إن وزارة السياحة والآثار، تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطن المصري في الاستفادة من الخدمات السياحية من المنشآت السياحية.

كما تستهدف الوزارة، توعية المواطن وإطلاعه على جميع الأمور التي من شأنها حمايته من التعرض لأي مشاكل من الكيانات غير الشرعية وذلك في ضوء توجيهات الوزير.

وناشدت "سامية" المواطنين بضرورة احترام القوانين والإجراءات الموضوعة من قبل المملكة العربية السعودية والتي تقوم بأعمال متميزة للغاية لتوفير أفضل بيئة مناسبة لحجاج بيت الله الحرام لأداء المناسك دون أدنى معوقات.

وأرسلت وزارة السياحة والآثار، لجانا إلى السعودية، للإشراف على برامج الحج السياحي بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، على ان تتابع اللجان وصول حجاج السياحة إلى المطارات جدة والمدينة المنورة، وسيتم المرور اليومي على مقر إقامة الحجاج بالفنادق وبالمشاعر المقدسة وحل مشاكلهم بشكل فوري، مع مراقبة أداء شركات السياحية ومتابعة مدى التزامها بالبرامج التعاقد عليها مع المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الاتباع حيال الشركات المخالفة إن وجدت.