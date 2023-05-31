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اليوم.. احتفالية كنيسة أبي سرجة بذكرى زيارة العائلة المقدسة لمصر

08:00 ص الأربعاء 31 مايو 2023
اليوم.. احتفالية كنيسة أبي سرجة بذكرى زيارة العائلة المقدسة لمصر

كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة

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تقيم كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة مساء اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة ذكرى زيارة العائلة المقدسة لأرض مصر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأول من يونيو من كل عام بعيد دخول العائلة المقدسة مصر.

وعلى مدار 3 سنوات احتمت العائلة المقدسة بالعديد من المدن والمناطق داخل أرض مصر، بعد هروبهم من بطش الإمبراطور هيرودوس بالأراضي الفلسطينية، حيث تباركت عدة مناطق بزيارتهم لها وأصبح مزار أثري يحرص أقباط ومسلمين على زيارته في العديد من المناسبات.

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كنيسة أبي سرجة العائلة المقدسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذكرى زيارة العائلة المقدسة

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