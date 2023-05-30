"المهندسين" تجدد الثقة في طارق النبراوي نقيبًا بعد الجمعية العمومية الطارئه

كتب- محمد عبدالناصر:

جددت نقابة المهندسين الثقة في المهندس طارق النبراوى نقيبا لها، وذلك بعد التصويت برفض سحب الثقة، ضمن الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت اليوم.

وشهدت الساعات الأولى لفتح باب التسجيل في الجمعية العمومية مشاركة واسعة من جموع المهندسين من كل الفئات، حيث بدأت عملية التصويت الساعة 10 صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

وكان وجه مجلس نقابة المهندسين دعوة لأعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لبحث سحب الثقة من النقيب العام.

وقد جاء ذلك بعد تقدم 1960 عضوا من أعضاء نقابة المهندسين بطلب لسحب الثقة من النقيب لمجلس النقابة.