تفاصيل اجتماع "شباب النواب" واللجنة الأولمبية لحسم المشاركة في البطولة العربية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، مشاركة الاتحادات الرياضية الأولمبية بدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر شهر يوليو 2023، وكذلك مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة أعضاء المجلس.

واستهلت اللجنة اجتماعاتها بمناقشة مشاركة الاتحادات الرياضية في دورة الألعاب العربية، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية والمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة ومعتز عاشور عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

وجاء الاجتماع وفقًا للتوصية الصادرة من لجنة الشباب، في اجتماعها الأحد الماضي بتشكيل لجنة مشتركة من كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية العربية واتحاد الاتحادات الرياضية العربية لدراسة المشاركة بدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر وإفادة اللجنة بما انتهت إليه دراسة اللجنة المشتركة من حيث المشاركة بالبطولة من عدمه.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة إصدار اللجنة الأولمبية المصرية قرارها الخاص بدورة الألعاب العربية بالجزائر سواء بالمشاركة أو عدم المشاركة أو المشاركة الجزئية مشفوعاً بالأسباب الفنية على أن يتم إرسال الخطاب اليوم إلى وزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن النائبة سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، كانت آثارت في اجتماع اللجنة يوم الأحد الماضي، أزمة عدم إضافة العديد من الألعاب بدورة الألعاب العربية المقرر تنظيمها في الجزائر يوليو المقبل، خاصة التي تتميز بها مصر وتحصد فيها مراكز متقدمة، مثل التايكوندو والفروسية والرماية ومصارعة السيدات ورفع الأثقال.

وتساءلت النائبة، خلال الاجتماع، عن سبب عدم إضافة هذه الألعاب، مما يضيع على مصر فرص قوية لتحقيق فوز والحصول على ميداليات ذهبية، وطالبت بحسم هذا الملف للحفاظ على صورة ومكانة مصر الرياضية خاصة أن فكرة عدم وجود ملاعب لهذه الألعاب بالجزائر، أمر يتطلب المراجعة، نظرًا لتنظيم مسابقات لتلك الألعاب.