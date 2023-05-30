"اتصالات النواب": وكالة الفضاء المصرية تطلق قمرين صناعيين في هذا الموعد

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوكالة الفضاء المصرية للعام المالي 2023/2024.

وقال النائب أحمد نشأت منصور وكيل اللجنة: إن الوكالة باتت حلما لكل المصريين في غزو الفضاء والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة.

وأشاد البرلماني، في اجتماع اللجنة، بخطط الوكالة في إطلاق قمرين صناعيين مصريين في أكتوبر ويناير القادمين، موضحًا بأنه سيكون لهم مردودًا كبيرًا في نقل تكنولوجيا الاتصالات إلى آفاق عالية بالإضافة إلى دورهم الكبير في دعم توجهات الدولة نحو رقمنة جميع مفاصل الدولة بآليات حديثة.

وأكد مسئولي وكالة الفضاء، ان البرنامج المصري يعمل في إطار مؤسسي من خلال قانون الوكالة لسنه 2018 ولائحته التنفيذية في أغسطس 2019، وأكبر أهدافه نقل تكنولوجيا الفضاء وتوطينها لبناء الأقمار الصناعية بما يخدم استراتيجية الدولة وبما يخدم الأمن القومي بصورة واضحة.

وأضافوا، أن هناك خطة لإطلاق قمر صناعي مصري وهو منحة من الصين، بالإضافة لإطلاق قمر صناعي آخر في يناير يتم تجميعه في أحد المراكز الألمانية وسيتم إرساله إلى الصين تمهيدًا للإطلاق لخدمة أهداف الوكالة وأحلام المصريين.