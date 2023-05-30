لمدة شهرين.. إجراء جديد بشأن طريق الرماية

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي لفتحة الدوران الكائنة بميدان الرماية "بداية طريق الفيوم"، في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير "أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم" المقرر إنشاؤه والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصري الكبير.

وأوضحت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور بالتنسيق مع الجهات المعنية قامت باستحداث فتحة دوران اخرى تبعد عن فتحة الدوران الحالية بمسافة ١٥٠ متر ليخدم حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم وترغب في العودة مرة أخرى لطريق الفيوم اتجاه مدينة ضباط الرماية وحدائق الأهرام وذلك لمدة شهرين بدءا من غداً الأربعاء الساعة ١٢ صباحاً وحتى يوم الأحد الموافق ٣٠ يوليو.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.