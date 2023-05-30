السياحة تخاطب "نقابة المرشدين" بالتعديلات المقترحة لمهنة الإرشاد السياحي

كتب- يوسف عفيفي:

خاطبت وزارة السياحة والآثار، النقابة العامة للمرشدين السياحيين برئاسة سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة، بضرورة موافاة الوزارة بالتعديلات المقترحة على بنود قانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983 الباب الثاني والخاص بنقابة المرشدين السياحيين في أقرب وقت حتى يتسنى لها اتخاذ اللازم.

وبحسب الخطاب، جاء ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والنقابة للارتقاء بمهنة الإرشاد السياحي وللصالح، وبالإشارة إلى اجتماع اللجنة المكلفة بالتعديل التشريعي القانون المرشدين السياحيين رقم ١٢١ لسنة 1983 بوزارة السياحة والآثار، مع رئيس اللجنة يوم ٢٠١٣/٥/٢١ لمناقشة التعديلات المقترحة على بنود قانون المرشدين السياحيين المشار إليه.

من جانبه، أشاد وليد البطوطي، سفير المرشدين السياحيين بالعالم، بطلب وزارة السياحة والآثار، من النقابة بشأن إرسال التعديلات المقترحة من جانبها، لتطوير مهنة الإرشاد السياحي والمرشدين السياحيين.

وقال البطوطي لمصراوي: "فرصة العمر بأن الدولة عندها استعداد لتغيير القوانين البالية، ولو لم ينتهز المرشدين السياحيين هذه الفرصة فلن تقوم لهم قائمة بعد ذلك".

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