بدء فرز الأصوات في "عمومية المهندسين" لسحب الثقة من النقيب

كتب-محمد عبدالناصر:

أغلقت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين، والتي تضمن جدول أعمالها بند واحد، وهو سحب الثقة من طارق النبراوي، نقيب المهندسين، لتبدأ عملية فرز الأصوات فور انتهاء الأعضاء من التصويت.

وشهدت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، تزاحما كبيرا خلال عمليات التصويت على سحب الثقة أو التجديد في النقيب العام المهندس طارق النبراوي.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين استأنفت التسجيل بعد توقف لمدة ساعة لوجود عطل في السيستم.

وفور علمه بتعطل التسجيل في الجمعية العمومية، وجه المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بسرعة إزالة أسباب العطل واستئناف التسجيل، حرصا على وقت المهندسين وتقليل مدة انتظارهم.