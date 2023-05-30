وزير الكهرباء يستقبل نظيره الفلسطينى لبحث سبل التعاون بين البلدين

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتور ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بدولة فلسطين، والدكتور سليم التلولي من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

واشاد وزيرالكهرباء بعمق العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرًا إلى ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر وذلك على أثر الدعم والاهتمام الكبير من القيادة السياسية مما أدى إلى قوة الشبكة القومية والاحتياطي من الطاقة الكهربية الذي يفي بكل الاحتياجات.

وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية الطموحة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة تتخطى 42% بحلول عام 2035، وأيضا الهيدروجين الأخضر الذي تم توقيع 26 مذكرة تفاهم بخصوص إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأكد شاكر على اهتمام الدولة بالربط الكهربي بينها وبين الدول الجوار تحقيقا للرؤية السياسية في أن تكون مصر مركز محور لتبادل الطاقة.

من جانبه أشاد الوزير ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بدولة فلسطين بما تم من تطوير كبير في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة في فترة قصيرة.

وأشار إلى التطلع للتعاون الثنائي في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات الفنية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة مع بحث المتطلبات اللازمة لإعادة الربط الكهربي بين البلدين.

وفي ختام اللقاء أكد الوزيرين على التنسيق المستقبلي للتعاون الثنائى في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.