رئيسا هيئتي "الدواء والشراء الموحد" يتفقدان أحدث مصنع للأدوية البيولوجية

كتب- أحمد جمعة:

عبر اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، عن فخره لإتمام إنشاء أحدث مصانع الأدوية البيولوجية في مصر، خلال 5 أشهر فقط عقب توقيع عقد إنشائه بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف رئيس الشراء الموحد، خلال كلمته في حفل اكتمال إنشاء المصنع الجديد للأدوية الحيوية الذي أنشأته شركة إيفا فارما المصرية بالتعاون مع شركة إيلاي ليلي الأمريكية العالمية في مدينة 6 أكتوبر اليوم، أن الكلمات لا تستطيع أن تعبر عن مشاعر السعادة لافتتاح مثل هذا المصنع بالتكنولوجيا المتطورة الموجودة فيه، مضيفًا: «أنا في قمة الانبهار بهذا الإنجاز».

وواصل: «حينما أجرينا الجولة التفقدية في المصنع اليوم، لم أجد أي (غلطة) فيه، وهذا يعني القدرة على إنجاز أي عمل بأعلى مستويات الجودة، وبصرف النظر عن أي شهادات قد يحصل عليها للجودة واعتماده، لكن تولد داخلي إحساس أنه مصنع قادر على تصنيع منتجاته بأعلى مستويات الجودة العالمية.

ووجه اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، الشكر والتقدير للدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب للشركة على إنشاء هذا الصرح الصناعي الكبير في فترة زمنية وجيزة، مع متابعة دائمة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ومع هيئة الدواء المصرية.

وأشاد «زيدان»، بما لمسه من روح التحدي والعمل والإنجاز في شركة إيفا فارما، موضحًا أن إتمام هذا المصنع وفي تخصصه الدقيق أمر «مش سهل على الإطلاق»، وأمر يؤكد أن ثقة القيادة المصرية في المصريين حينما يتابع عمل المشروعات ويحس على سرعة إنجازها هو أمر في محله؛ فالمصريين قادرين على صنع المعجزات.

من جانبه، أشاد الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بحجم الإنجاز في المصنع، موضحا أن إنشاء مصنع كامل وتوفير الماكينات والتعاون مع الجهات الرقابية في 5 أشهر فقط، هو أمر يعكس سرعة وتيرة العمل في «الجمهورية الجديدة».

وأضاف «عصام»، خلال كلمته على هامش افتتاح المصنع، أنه سيصنع واحد من أهم الأدوية الحيوية، وهو ما يؤكد أننا في «الجمهورية الجديدة» نبحث عن العمل والإنجاز على أرض الواقع، وليس «شو».

كانت شركة إيفا فارما قد احتفلت اليوم بإنجاز أحدث مصانعها لإنتاج الأدوية البيولوجية في القاهرة، ومن المقرر أن يبدأ في إنتاج الأنسولين عالي الجودة بداية من شهر يوليو المقبل كجزء من التعاون المستمر مع شركة ليلي لتوسيع نطاق الوصول المستدام للأدوية.

وأبرمت شركتا إيفا فارما وليلي اتفاقية جديدة في ديسمبر الماضي، وبموجب هذا الاتفاق ستزود فيها شركة ليلي المادة الفعالة(API) للأنسولين بسعر مخفض إلى شركة إيفا فارما، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا التصنيعية بشكل مجاني.