فوز المستشار عبدالمجيد محمود ‏بجائزة الدولة التقديرية

كتب- محمد شاكر

أعلنت الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، فوز المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق بجائزة الدولة التقديرية، فرع العلوم الاجتماعية.

جاء ذلك المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ‏المجلس الأعلى للثقافة الـ69 لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

ولد المستشار عبد المجيد محمود في 12 سبتمبر 1946 حصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، تتلمذ على يد واحد من أعلام القضاء هو المستشار محمد عبد العزيز الجندي النائب العام الأسبق، وعمل معاونًا للنيابة العامة في 24 فبراير 1969، وكان «وكيلا للنيابة» مميزاً.

تم تعيينه رئيساً للنيابة في سبتمبر 1979 ومحاميًا عامًا في سبتمبر 1985، وحقق في كبريات القضايا، «قضية ثورة مصر» لمحمود نور الدين، وكان خالد جمال عبد الناصر متهما فيها، وقضية «الأمن المركزى» التى راح فيها وزير الداخلية أحمد رشدي، وفى قضايا كبرى للفساد منها قصة «قصر العينى الفرنساوي» مع الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وقضية «الصناعة» مع الوزير محمد عبد الوهاب وغيرهم.

عُين رئيسًا لمحاكم استئناف القاهرة في 28 نوفمبر 1992 وتم ندبه وكيلاً أول لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة في أكتوبر 1993، تم تعيينه كنائب عام مساعد لنيابة استئناف القاهرة في 1 أكتوبر 1996 ثم نائباً عاماً مساعداً للتفتيش القضائي بالنيابة العامة في 1 أكتوبر 1999.

حصل المستشار عبد المجيد محمود على درجة الدكتوراه في موضوع «المواجهة الجنائية للفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع»، من كلية الحقوق بجامعة عين شمس في أكتوبر 2010، بدرجة «جيد جدا مع مرتبة الشرف».

عُين نائبًا عامًا في 1 يوليو 2006 حتى 22 نوفمبر 2012.

وفي 2 يوليو 2013 صدر قرار من محكمة النقض ببطلان تعيين خلفه المستشار طلعت عبد الله، وعودة عبد المجيد محمود لمنصبه كنائب عام، وفي 9 يوليو 2013 تقدم عبد المجيد محمود باستقالته.​