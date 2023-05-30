علي الدين هلال يفوز بجائزة النيل للعلوم الاجتماعية 2023
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كتب-محمد شاكر
أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز النيل للمبدعين المصريين والعرب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ69، والذي انتهى خلاله أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، من عملية التصويت الإلكتروني لتحديد الفائزين بجوائز الدولة.
فاز بجائزة النيل فى مجال الفنون، الدكتور عبد السلام عيد أحد أبرز الفنانين التشكيليين في مصر والعالم.
ومنحت جائزة النيل في مجال الآداب، لاسم الراحل الدكتور محمد عناني شيخ المترجمين.
وفي مجال العلوم الاجتماعية ذهبت الجائزة إلى الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
أما جائزة "النيل للمبدعين العرب"، فاز بها الفنان التشكيلي العراقي ضياء عزاوي.
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