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فوز ‏هاني شنودة وأشرف زكي بجائزة الدولة التقديرية في الفنون

06:22 م الثلاثاء 30 مايو 2023
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    جائزة الدولة التقديرية في الفنون
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    أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية
  • عرض 5 صورة
    جائزة الدولة التقديرية في الفنون
  • عرض 5 صورة
    جائزة الدولة التقديرية في الفنون
  • عرض 5 صورة
    جائزة الدولة التقديرية في الفنون
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كتب-محمد شاكر

أعلنت الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، والتي تضم 10 مبدعين، في ثلاثة مجالات هي (الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية)‏.

جاء ذلك ‏خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ69،‏ ‏والذي انتهى خلاله أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، من ‏عملية التصويت الإلكتروني لتحديد الفائزين بجوائز ‏الدولة.

وحصل على الجائزة في مجال الفنون كل من الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

كما فاز بها في مجال الآداب كل من، اسم الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة.

كما حصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من، ‏‏المستشار عبد المجيد محمود، والدكتور السيد فليفل، والدكتور حسن السعدي ، وصلاح سالم.​ش

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الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الفائزين بجوائز الدولة التقديرية الموسيقار هاني شنودة

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