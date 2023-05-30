البابا تواضروس يستقبل رئيس وزراء فلسطين بالمقر البابوي

كتب- إسلام لطفي:

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة ظهر اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد اشتية والوفد المرافق له.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن سعادته بزيارته الحالية لمصر التي تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال رئيس وزراء فلسطين: "نصلي أن يعم السلام في فلسطين والعالم أجمع، ونحن نبحث عن الحرية وعزة النفس فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان".

وقال اشتية موجهًا كلامه لقداسة البابا: "نقدر موقف قداستكم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الدفاع عن حق فلسطين، أنتم ورجال الدين سيوف الحق وأتينا اليوم لنشكركم علي موقفكم الكريم وصلواتكم المرفوعة إلى الله من أجلنا".

من جانبه، رحب البابا تواضروس برئيس الوزراء الفلسطينى والوفد المرافق، مؤكدًا أن القضية الأولى لدينا في مصر هي قضية فلسطين، ودولة فلسطين لها مكانة خاصة في قلوب كافة المصريين ونصلي دومًا من أجلكم ومن أجل المحن التي تتعرضون لها.

واستفسر قداسة البابا من ضيفه عن الحياة اليومية في الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث المدارس والجامعات والأشغال، وعن الظروف المعيشية لسكان هذه المنطقة المحتلة.

وأجابه المسئول الفلسطيني أنه توجد صعوبات في هذه الأمور وكذلك في التنقل والخروج والتعايش وذلك بسبب الحواجز التي يفتحها الاسرائيليون دون قواعد منتظمة، وإنما حسبما يريدون.

وأشاد قداسة البابا بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على تحقيق المساواة والعدالة بين كافة أطياف الشعب المصري، وأن الرئيس السيسي يبني دولة جديدة ويساهم معه في ذلك كافة الشعب المصري، فمصر دعامة قوية تسند دول الجوار.

بينما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على تقديره الشديد للرئيس السيسي وإنجازاته فكلما كانت مصر بخير تكون فلسطين بخير.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس الوزراء الدعوة لقداسة البابا لزيارة فلسطين وتشجيع الشعب المصري على زيارة الأراضي المقدسة.

رافق رئيس وزراء فلسطين، خلال الزيارة، أمين عام رئاسة مجلس الوزراء السيد أمجد غانم، ووزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كيلة، والدكتور رياض المالكي وزير الخارجية.

كما حضر اللقاء سفير فلسطين بالقاهرة السفير دياب اللوح، والسفير إيهاب سليمان سفير مصر في فلسطين.

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