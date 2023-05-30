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"اتصالات النواب" توافق على موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

04:59 م الثلاثاء 30 مايو 2023
"اتصالات النواب" توافق على موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب احمد بدوي، علي الموازنة العامة الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي.

وأكد رئيس اللجنة، أن الأرقام متزنة وتعبر عن خطط واقعية للوزارة ونامل في تطبيق أسس وأولويات تزيد من معدلات النمو وتعمل على الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي.

وطالبت النائبه مرثا محروس، بتوضيح وافي لعدد من المصروفات الخاصة بمخصصات النظافة والتامين، بالإضافة إلى توضيح خطة الوزارة عن التدريب ومخصصات ومساهمتها في برامج "حياة كريمة" وغيرها.

وتسالت "محروس"، عن خطط الوزارة من تأجير المنشآت والقرى التكنولوجية والقرية الذكية والعوائد المقررة؟، ولماذا لا يتم التحويل باللغة العربية الصحيحة وليس العامية؟.

وتحدث مسئولي الوزارة، عن مبادرة مصر الرقمية، ومبادرة أشبال مصر الرقمية من خلال الأكاديمية الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة وهي أكاديمية تعمل على ملف ذوى الإعاقة مع جهات مختلفة في الدولة.

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مجلس النواب لجنة الاتصالات موازنة وزارة الاتصالات الأرقام متزنة الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي

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