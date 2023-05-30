وزير الكهرباء: الشركات الصينية شريك موثوق به ولها دور كبير في مشروعات القطاع

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الشركات الصينية شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة "CTGI" (سي جي تي آي) الصينية تشانج كايونج، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك والاستثمار على أرض مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.

وأشاد شاكر - في تصريح اليوم الثلاثاء - بالعلاقات المتميزة بين مصر والصين، مشيراً إلى المشاركة الفعالة للجانب الصيني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري والتي تجلت خلال العقود الماضية.

ورحب الوزير بالتعاون مع الشركة الصينية فى مختلف مجالات الطاقة المتجددة من شمس ورياح والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المحلية والضخ والتخزين والمحطات الشمسية العائمة.

من جانبه، أشاد نائب الرئيس التنفيذي للشركة الصينية بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات، واستعرض أنشطة الشركة وخبرتها في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد على رغبته في التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر في العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والضخ والتخزين، مبديا الاهتمام الكامل لضخ الاستثمارات في مصر.

كما أثنى الوفد الصيني على كافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في كافة المجالات وخاصة مجال الطاقة المتجددة، كما أكدوا على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة.

وأعربوا عن إعجابهم بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة، معربين عن رغبته لزيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، مؤكدين اهتمامهم الكبير بالتعاون مع مصر التي تعد بوابة للدخول إلى القارة الإفريقية.​