الأعلى في التاريخ.. 7 آلاف مهندس يشاركون في عمومية المهندسين حتى الآن
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كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور حسام رزق، وكيل أول النقابة العامة للمهندسين، إن 7 آلاف عضو سجلوا بالجمعية العمومية غير العادية حتى الآن، منذ بداية التسجيل منذ الساعة العاشرة صباحا.
وانتقد هذه الجمعية للتصويت على بند واحد وهو سحب الثقة من النقيب أو استمرار مجلس النقابة العالي، وشهدت الجمعية حضور تاريخيا لأول مرة في تاريخ الجمعيات السابقة.
وأشار رزق إلى استمرار عمليات التصويت حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، ومن ثم يتم إعلان النتائج في اليوم نفسه.
وشهدت شهد مقر إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية إقبالا كثيفا من المهندسين، وجاءت الدعوة لسحب الثقة من النقيب، بناء على تقدم 1960 عضو بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وموافقة المجلس الأعلى عليها.
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