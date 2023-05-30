التقاضي عن بُعد بالمحاكم.. "الاتصالات": وفّر للدولة مليار جنيه سنويًّا

كتب- نشأت علي:

بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الثلاثاء، مناقشة الموازنة العامة للدولة الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بحضور المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن وزارة الاتصالات حققت إنجازات كبيرة ترجمتها الأرقام والمساهمات الواقعية التي قدمتها للموازنة العامة أو للمجتمع، بالإضافة إلى جهودها في الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي .

وأضاف بدوي أن لجنة الاتصالات داعمة لكل جهود التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الاتصالات؛ بما يواكب خطة القيادة السياسية في السير نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات أكثر القطاعات نموًّا في الحكومة، ولدينا ٦ مناطق تكنولوجيا، والقرية الذكية، ونسعى دائمًا لأن ننمي ونطور عوائد الإيجارات.

وشدد هندي على أن تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم وفر للدولة مليار جنيه سنويًّا، مؤكدًا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصدد إنشاء منصة معلوماتية تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، بجانب استخدام أساليب ونماذج للتنقيب عن المياه الجوفية وتخزينها.