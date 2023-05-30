"الزراعة": انخفاض أسعار الأعلاف نتيجة عمليات الإفراج التي تمت مؤخرًا

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم الإفراج عن 5.2 مليون طن من الأعلاف، منذ أكتوبر الماضى حتى الآن، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأعلاف وتشجيع المربين على عملية التربية.

وأكد متحدث الزراعة- خلال مداخلة هاتفية مع قناة (إكسترا نيوز) الإخبارية، اليوم الثلاثاء- جدية الدولة في خدمة هذا القطاع وتلبية احتياجاته، حيث تُخصص 2.5 مليار دولار؛ لتوفير كل احتياجات المربين والمنتجين.

وأضاف "أننا نتابع أسبوعيا كل عمليات الإفراج عن الأعلاف، وهناك تكثيف في هذه العمليات خلال الفترات الأخيرة؛ وهو ما يكفي الاحتياجات بشكل مستمر، كما أننا نهتم بالإنتاج المحلي؛ على خلفية الإعلان عن منظومة الزراعة التعاقدية فيما يخص المحاصيل العلفية، وبالتالي ينعكس على خدمة أفضل للفلاح وضمان وجود هامش ربح مرضى بالنسبة له".

وحول الثروة الحيوانية وتأثير الإفراجات عليها.. قال "إننا مستمرون في تلبية احتياجات السوق والإنتاج الحيواني والداجني، ولدينا اكتفاء ذاتي من معظم مصادر البروتين من أصل حيواني، في إشارة إلى الألبان وبيض المائدة والدواجن، علاوة على اللحوم الحمراء".

يشار إلى أنه تم الإفراج عن 254 ألف طن أعلاف بحوالي 1.5 مليون دولار، خلال أسبوع.​