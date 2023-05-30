بالصور.. بدء اجتماع "الأعلى للثقافة" للتصويت على جوائز الدولة

كتب-محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

بدأ منذ قليل، اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ69 للتصويت والإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، بحضور أعضاء المجلس ممن يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

ومن أبرز الحضور، الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، الكاتب محمد سلماوي، الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب، الدكتور علي الدين هلال، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وغيرهم.

وترشح لجائزة النيل فرع الآداب المترجم الراحل الدكتور محمد عناني، والشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، وترشح لها في فرع الفنون الفنان يحيى الفخراني، والفنان التشكيلى عبد السلام عيد، وفي فرع العلوم الاجتماعية ترشح الدكتور على الدين هلال، والدكتور محمد صابر عرب.

وترشح لجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان العراقي ضياء عزاوى ومن المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله الغذامي.

وجاءت ترشيحات جائزة الدولة التقديرية في الآداب لكل من الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردي، الروائية هالة البدري، الدكتور صابر عبد الدايم، الدكتور أحمد يوسف، الشاعر حسين القباحي، الدكتور أحمد تيمور، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

ولجائزة الدولة التقديرية في الفنون ترشح الدكتور أشرف زكى، والدكتورة دليلة الكرداني، والدكتور مجدى البيلي، والدكتور نهى برادة، والموسيقار هاني شنودة، والدكتورة هناء ضاحي، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

وللجائزة التقديرية فرع العلوم الاجتماعية ترشح الدكتور إسماعيل جمعة، والدكتور السيد فليفل، والدكتور الغريب زاهر، والدكتور حسام لطفي، الدكتور حسن السعدي، الدكتور صلاح سالم، الدكتور عادل عبد الله، المستشار عبد المجيد محمود، على أن يفوز أربعة من المرشحين بالجائزة.

وترشح لجائزة الدولة للتفوق فرع الآداب الروائى حسن عبد الموجود، والناقد فتحي عبد السميع، الروائي محمد إبراهيم طه، الراحل الدكتور مصطفى سليم، على أن ينال الجائزة اثنين من المرشحين.

ولجائزة الدولة للتفوق في الفنون ترشح المخرج أحمد إسماعيل، الدكتورة رانيا يحيى، السيناريست عمرو سمير عاطف، الفنان فتحى عفيفي، على أن ينال الجائزة اثنين من المرشحين.

أما جائزة الدولة للتفوق فرع العلوم الاجتماعية فترشح لها الدكتور أحمد رجب، الدكتور السيد سليمان، الدكتور حسن سلامة، الدكتور خلف الميري، الدكتور محمد المنسي، الدكتورة هناء الجوهري، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين.