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استئناف التسجيل في الجمعية العمومية للمهندسين بعد تعطل السيستم

12:44 م الثلاثاء 30 مايو 2023
  • عرض 11 صورة
    الجمعية العمومية للمهندسين
  • عرض 11 صورة
    الجمعية العمومية للمهندسين
  • عرض 11 صورة
    الجمعية العمومية للمهندسين
  • عرض 11 صورة
    الجمعية العمومية للمهندسين
  • عرض 11 صورة
    الجمعية العمومية للمهندسين
  • عرض 11 صورة
    الجمعية العمومية للمهندسين
  • عرض 11 صورة
    الجمعية العمومية للمهندسين
  • عرض 11 صورة
    الجمعية العمومية للمهندسين
  • عرض 11 صورة
    الجمعية العمومية للمهندسين
  • عرض 11 صورة
    الجمعية العمومية للمهندسين
  • عرض 11 صورة
    الجمعية العمومية للمهندسين
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كتب-محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

استأنفت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين التسجيل بعد توقف لمدة ساعة لوجود عطل في السيستم.

وفور علمه بتعطل التسجيل في الجمعية العمومية، وجه المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بسرعة إزالة أسباب العطل واستئناف التسجيل، حرصا على وقت المهندسين وتقليل مدة انتظارهم.

وتوافد آلاف المهندسين للمشاركة في الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين المنعقدة في مركز المؤتمرات بمدينة نصر اليوم، من الساعة ١٠ صباحا حتى ٧ مساء.

وشهدت الساعات الأولى لفتح باب التسجيل في الجمعية العمومية مشاركة واسعة من جموع المهندسين من كل الفئات.​

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تعطل السيستم بنقابة المهندسين نقابة المهندسين الجمعية العمومية للمهندسين نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي

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