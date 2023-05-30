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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

12:36 م الثلاثاء 30 مايو 2023
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة- أ ش أ:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد دكتور أحمد عصام الدين محمود سامي، للتعزية قي وفاة والدة اللواء أ . ح دكتور سامي سعد زغلول، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.​

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي مندوب تعزية

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