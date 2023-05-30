الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

القاهرة- أ ش أ:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد دكتور أحمد عصام الدين محمود سامي، للتعزية قي وفاة والدة اللواء أ . ح دكتور سامي سعد زغلول، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.​