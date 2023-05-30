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بدء توافد المهندسين للمشاركة في الجمعية العمومية لسحب أو تجديد الثقة في النقيب

11:27 ص الثلاثاء 30 مايو 2023
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كتب-محمد عبدالناصر:

توافد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين للمشاركة في الجمعية غير العادية، التي جاءت بناء على الدعوة لسحب أو تجديد الثقة في نقيب المهندسين العام المهندس طارق النبراوي.

ووجه مجلس نقابة المهندسين دعوة لأعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لبحث سحب الثقة من النقيب العام.

توافد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وفقًا للدعوة والتي تعقد اليوم بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر من الساعة 10 صباحا حتى 7 مساء، ويكون التصويت على بند وحيد وهو سحب الثقة من النقيب العام.​

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الجمعية العمومية للمهندسين نقابة المهندسين سحب أو تجديد الثقة طارق النبراوي

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