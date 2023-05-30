كتل هوائية وتحذير.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على مدار اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023.

وقالت "منار" في تصريحات تلفزيونية، إن البلاد تشهد على مدار اليوم الثلاثاء، أجواء مستقرة بشكل كبير، بسبب التأثر بكتل هوائية شمالية، لتسجل الحرارة على مدينة القاهرة 33 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن المواطنين سيشعرون بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ومع غياب أشعة الشمس ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيا، ليصبح الطقس ليلا مائل للبرودة.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد على مدار اليوم، نشاطا للرياح تساعد بشكل كبير على تلطيف درجات الحرارة ليلا.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد بعض مناطق جنوب جبال البحر الأحمر، تساقط أمطار خفيفة ورعدية.

ولفتت "منار" إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع بشكل ملحوظ، بداية من الغد، بفارق 5 درجات، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح المحملة بالأتربة.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، مؤكدة أن الأجواء ليلا أصبحت معتدلة ولن نحتاج إلى اصطحاب جاكت.