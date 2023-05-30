رفع أسعار تذاكر متحف الحضارة.. تعرف على القيمة الجديدة

كتب- محمد شاكر:

حرك المتحف القومي للحضارة المصرية، أسعار تذاكر الدخول للأجانب والعرب لتصبح 500 جنيه للزائر، و150 جنيها للطالب الأجنبي، بينما جاءت أسعار دخول المصريين كالتالي: 80 جنيها، و40 جنيها للطالب.

جاءت هذه القرارات في اجتماع مجلس إدارة المتحف بتاريخ 2 مارس الماضي ليتم تنفيذها بداية من شهر نوفمبر المقبل.

وأصبح المتحف قبلة لكثير من الشخصيات العامة وزيارات الوفود الرسمية خلال تواجدهم في مصر، وإدراجه ضمن قائمة الزيارات السياحية الهامة في محافظة القاهرة الكبرى حيث شهد زيارة عدد كبير من روؤساء الدول و الحكومات، والوزراء، والسفراء والشخصيات الهامة وكذلك مشاهير الفنانين وعدد من المؤثرين المصريين والأجانب على حد سواء.

وبحسب منشور للمتحف، حرص المتحف منذ افتتاحه على القيام بدوره كمنارة حضارية ثقافية تعليمية وفنية، حيث أقام بمسرحه سلسلة من الفعاليات الفنية و الثقافية لكبار الفنانيين والموسيقيين المصريين مثل الفنان عمر خيرت وعازفة الهارب الشهيرة منال محي الدين ومغنية الأوبرا العالمية فرح الذيباني وغيرهم بالإضافة إلى تنظيم المحاضرات والندوات الأثرية والعلمية والثقافية والمعارض الفنية.

وفي إطار الاهتمام برفع الوعي السياحى و الأثري لدي الشعب المصري نظم المتحف سلسلة من ورش العمل التعليمية والفنية لمختلف الفئات العمرية من الصغار والكبار وطلبة المدارس ولذوي الهمم.