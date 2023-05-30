تصل لـ 200 دولار للحقيبة.. تعرف على أسعار وطرق التعامل مع الوزن الزائد بالمطارات

كتب- محمد عبيد:

يشغل فكر العديد من المسافرين الوزن الزائد كما يطلق عليه داخل صالات السفر، ويكون السؤال الأهم للمسافر كم سوف أدفع مع شركة الطيران؟ خاصة وأن الوزن من أهم مكاسب شركات الطيران اليومية، وكثير من الشركات تكتب في تذكرة السفر مسموح لك بحمل حقيبة واحدة أو حقيبتين على أن تكون الحقيبة 23 كجم ولها أبعاد معينة.

"مصراوي" يكشف كل ما يخص الوزن والأسعار التقريبية من القاهرة إلى أهم العواصم والأكثر اقبالًا في السفر.

أثناء حجز التذكرة يوضح الموظف المسئول أن لك حقيبة واحدة أو حقيبتين في بعض الشركات، أو لك حقيبة فقط ويسمح بالصعود للطائرة بحقيبة أخرى صغيرة لا تزيد عن 7 إلى 10 كجم، في أغلب شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، لكن في حال وجود وزن زيادة مع الراكب يتم التعامل مع بالقطعة وليس بالكيلو، بمعنى أن الشركة تحتسب الحقيبة قطعة زيادة ويكون وزنها حوالي من 24 إلى 32 كجم ويتم محاسبتك فيها بسعر معين.

علي سبيل المثال سعر القطعة أو الحقيبة الزيادة من القاهرة إلى نيويورك 175 دولارًا، القاهرة إلى كندا 200 دولارًا ، القاهرة إلى الأردن - لبنان - سوريا حوالي 100 دولاراً، القاهرة إلى السعودية - الامارات - قطر - البحرين - سلطنة عمان حوالي 150 دولاراً ، من القاهرة إلى أوروبا 150 دولاراً ، القاهرة إلى قبرص - أثينا - تركيا 100 دولاراً ، من القاهرة إلى إفريقيا 150 دولاراً.

وهذه الأسعار تختلف من شركة إلى أخري وفقًا لسياسة كل شركة في برامج المبيعات للتذاكر، كما تختلف حسب نوع تذكرة الراكب ما بين (الفيرست / البيزنس / الاقتصادية)، وتحقق شركات الطيران مكاسب كبيرة من الوزن الزائد يوميًا داخل صالات السفر.