تسليم شهادة الأيزو 9001 لأول مركز خدمة عملاء بشركات الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

تسلم المهندس حسام الدين عفيفي رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شهادة الأيزو 9001 الخاصة بمركز خدمة عملاء التجمع الأول والخامس من قبل الدكتور حازم الشورى، رئيس قطاع مركز إعداد القادة القابضة للكهرباء بحضور لفيف من قيادات شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأعرب رئيس مركز إعداد القادة، عن سعادته بالاستقبال الحافل من رئيس وقيادات شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، مؤكدًا أن مركز خدمة التجمع الأول والخامس أصبح أول مركز خدمة عملاء من ضمن 400 مركز خدمة يحصل على شهادة الأيزو على مستوى جميع شركات التوزيع التسعة.