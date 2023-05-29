إعلان

BBC

تسليم شهادة الأيزو 9001 لأول مركز خدمة عملاء بشركات الكهرباء

11:41 م الإثنين 29 مايو 2023
تسليم شهادة الأيزو 9001 لأول مركز خدمة عملاء بشركات الكهرباء

وزير الكهرباء محمد شاكر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد صلاح:

تسلم المهندس حسام الدين عفيفي رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، شهادة الأيزو 9001 الخاصة بمركز خدمة عملاء التجمع الأول والخامس من قبل الدكتور حازم الشورى، رئيس قطاع مركز إعداد القادة القابضة للكهرباء بحضور لفيف من قيادات شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأعرب رئيس مركز إعداد القادة، عن سعادته بالاستقبال الحافل من رئيس وقيادات شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، مؤكدًا أن مركز خدمة التجمع الأول والخامس أصبح أول مركز خدمة عملاء من ضمن 400 مركز خدمة يحصل على شهادة الأيزو على مستوى جميع شركات التوزيع التسعة.

سوق مصراوى

وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر شهادة الآيزو 9001

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| النائب العام يأمر بإحالة المتهمة بقتل طفلها بفاقوس لمحكمة الجنايات