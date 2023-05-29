"قومي الترجمة" ينعى الدكتور محمد حمدي إبراهيم: ألهم الباحثين والمترجمين

كتب- محمد شاكر:

نعى المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، المترجم والعالم الكبير محمد حمدي إبراهيم، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وقال المركز في بيانه: "ينعى الحزن والأسى المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، المترجم والعالم الكبير محمد حمدي إبراهيم، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم".

وقالت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة: "فقدنا اليوم عالمًا ومترجمًا رائدًا من أهم المترجمين الذين أثروا الحياة الثقافية والمكتبة العربية بدراساتهم وترجماتهم. تقلد المناصب العلمية الرفيعة وفاز بالجوائز، ولكن حسبه أنه بمؤلفاته وترجماته مد جسور التواصل بين الثقافتين العربية واليونانية وألهم العشرات من الباحثين والمترجمين عبر مشوار عمله الجاد".