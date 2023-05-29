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BBC

السيسي وإردوغان يتفقان على البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

10:17 م الإثنين 29 مايو 2023
السيسي وإردوغان يتفقان على البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

السيسي وأردوغان

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كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حيث قدم التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة، ومن جانبه أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

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