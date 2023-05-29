حقيقة إغلاق حساب الدكتور زاهي حواس على تويتر

كتب- محمد شاكر:

أثيرت الساعات الماضية تساؤلات كثيرة حول حقيقة إيقاف حساب العالم الأثري الدكتور زاهي حواس على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

وحول حقيقة الأمر، قال علي أبودشيش المستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس أن الحساب الخاص بالدكتور زاهي حواس علي تويتر لم يغلق، كما أشيع على السوشيال ميديا.

وأوضح "أبو دشيش" أن جميع الحسابات الخاصة بعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس جميعا تعمل.

وأكد "أبودشيش" أن الدكتور زاهي حواس يلقي محاضرات عن الإكتشافات الأثرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث فيها عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في مصر أبرزها مقبرة ميسي والمدينة الذهبية والبحث عن هرم الملك حوني.