محافظ الوادي الجديد: نصل إلى 5 ملايين نخلة في 2024

كتب- نشأت علي:

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد: إن المحافظة قائمة على الزراعة والري، لافتًا إلى أن كل تنفيذى سيقوم بالرد على توصيات لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بناء على الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة فى شهر ديسمبر الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها لمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 22 إلى 25 من شهر ديسمبر 2022، بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وتابع محافظ الوادى الجديد: "إن المحافظة حصلت على أحسن مركز وقرية ومحافظة في التميز الحكومي، وبها أحدث المدارس فى مصر، وهذا يؤكد ما تحظى به المحافظة من اهتمام كبير بالمحافظة على مدار السنوات الأخيرة انعكس على مستوى الخدمات الموجودة في المحافظة".

واستعرض "الزملوط"، جهود التنمية بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة قائلا: "وصلنا حتى الآن إلى 4 ملايين نخلة، وفي عام 2024 متوقع نصل إلى 5 ملايين نخلة، وعام 24/25 سيكون الوادي الجديد الأكثر إنتاج للتمور الجيدة مع الحفاظ على الصنف الصعيدي، وتم تصدير التمور لأكثر من 18 دولة، منها روسيا، كندا، استراليا، وإندونيسيا، مضيفا:" تكلفة البنية الأساسية فى محافظة الوادى الجديد تعدت 70 مليار جنيه، ونصف مليار جنيه لتغطية شبكة الاتصالات، لتوفير للمستثمر الزراعى الاتصالات والتواصل مع ذويهم وجلب المزيد من الاستثمارات، والمحافظة تنتج سنويا ما يتعدى مليون طن بطاطس، ومليون طن قمح".