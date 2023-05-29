"صحة النواب" تطالب باستمرار عمل المستشفيات بالإسكندرية على مدار الأسبوع

كتب- نشأت علي:

شدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة التنسيق والاجتماع أسبوعيًا بين قطاع الطب العلاجي برئاسة الدكتور أحمد سعفان، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بمشاركة كل من الدكتور وليد أنور، والدكتور حسام عبدالغفار مساعدًا وزير الصحة لشئون التطوير المؤسسي، لحل اي مشكلات تواجه الخدمات الصحية.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية: إنه لا يعقل أن المستشفيات الجامعية بمحافظة الإسكندرية تعمل 3 أيام ومستشفيات وزارة الصحة 3 أيام، لافتًا إلى ضرورة العمل طوال الأسبوع.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم تحت عنوان " الخلايا الجذعية.. أمل للمصابين بسرطان الدم والغدد اللمفاوية " وذلك لمتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وكذلك لبحث حلول لمواجهة تحديات مرضى أمراض الدم فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وما تقوم به من مبادرات وحرصها على مواكبة التطورات المتلاحقة فى البحث العلمى بما يُمكن من توفير منظومة طبية متكاملة ومتطورة وفقًا لرؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة.