تامر حسني وأحمد سعد وراغب علامة يحيون حفل زفاف ولي عهد الأردن في ستاد عمّان
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(مصراوي)
يحيي فنانون مصريون وأردنيون وعرب حفلا غنائيا بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على رجوة خالد السيف، اليوم الاثنين.
وقالت وسائل إعلام أردنية إن الحفل الغنائي سيقام في ستاد عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، بمشاركة تامر حسني، وأحمد سعد واللبناني راغب علامة.
وسيبدأ الحفل في الساعة 8 من مساء اليوم، حيث ستغلق الأبواب مع بدء الحفلة، والمسجلون للحضور عليهم التواجد في الموقع قبيل بدء الحفل بـ 3 ساعات؛ حيث سيمنع دخول المركبات إلى المدينة الرياضية.
وسيكون الدخول مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل، كما تتوافر حافلات نقل مجانية من (عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 - 6.30 مساء بتوقيت المملكة الأردنية.
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