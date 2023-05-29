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البابا تواضروس يعلن نتيجة فحوصات طبية خضع لها في النمسا: مطمئنة

07:20 م الإثنين 29 مايو 2023
البابا تواضروس يعلن نتيجة فحوصات طبية خضع لها في النمسا: مطمئنة

البابا تواضروس الثاني

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كتب- إسلام لطفي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من ممثلي وسائل الإعلام القبطية، المقروءة والمرئية والإلكترونية.

وهنأ الحاضرون قداسة البابا بنجاح زيارته للڤاتيكان والزيارات الرعوية لإيبارشياتنا القبطية في تورينو وروما، وميلانو، والنمسا.

ورحب قداسته بهم وألقى كلمة قصيرة أكد خلالها سعادته بزيارة الڤاتيكان التي جاءت بناءًا على دعوة من جانب الكنيسة الكاثوليكية للاحتفال باليوبيل الذهبي لعودة العلاقات بين الكنيستَيْن بزيارة المتنيح البابا شنودة للڤاتيكان عام 1973، وأضاف البابا أن الزيارة كانت ناجحة وأن بركة شهداء ليبيا الذين اصطحب وفد كنيستنا أجزاءً من متعلقاتهم ليهديها إلى كنيسة روما كانت ترافق الزيارة، وقدم البابا ملخصًا لرحلته التي تضمنت زيارة الڤاتيكان بفعالياتها المتعددة ثم الزيارات الرعوية في إيطاليا والنمسا وخضوعه لفحوصات دورية في النمسا للاطمئنان على صحته وأكد أن نتائجها جاءت مطمئنةً.

وأجاب البابا بعد ذلك على الأسئلة التي قدمها المشاركون في اللقاء والتي دارت حول ملامح من زيارته إلى الڤاتيكان ثم الزيارات الرعوية.

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