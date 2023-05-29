حدث في 8 ساعات| حريق ضخم في 15 مايو وتعديل "ضريبة الدخل" والحرارة 42 في هذا اليوم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة بصورة نهائية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وتعرض حي 15 مايو لحريق ضخم في السجل المدني ومنى الحي وإدارة المستقبل التعليمية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون رسم تنمية موارد الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بصورة نهائية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وتأجيل أخذ الرأي النهائي في جلسة لاحقة.

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فيديو.. حريق ضخم بالسجل المدني ومبنى حي 15 مايو وإدارة المستقبل التعليمية

أعلنت الصفحة الرسمية لحي 15 مايو عن نشوب حريق ضخم في عدد من المباني بالحي والمدينة.

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23 مصابا.. تحرك عاجل من محافظة القاهرة بشأن حريق 15 مايو

تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، على أعمال إطفاء الحريق الذي نشب بمبنى الخدمات الحكومية بجوار جهاز 15 مايو.

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جهاز القاهرة الجديدة يعلن قطع المياه عن عدة مناطق مساء اليوم

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن مناطق شرق وجنوب الأكاديمية - الياسمين من ٥: ٨ - البنفسج من ٦ : ۱۲ - البنفسج عمارات - الرحاب مرحلة أولى - المستثمرين الشمالية - الحي الرابع والتجمع الخامس، القطاع الأول والثاني من مركز المدينة.

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مواعيد قطارات تالجو اليومية على خط "القاهرة - الإسكندرية" بدءًا من يونيو

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات التالجو بشكل يومي على خط "القاهرة - الإسكندرية" اعتبارا من بداية شهر يونيو المقبل.

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الحكومة تكشف حقيقة السماح لحاملي تأشيرة الزيارة للسعودية بأداء مناسك الحج

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من إعلانات بشأن السماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، غير صحيح.

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مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2022.

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الطقس.. الأرصاد تعلن موعد ارتفاع الحرارة (تصل لـ42 درجة)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء المقبل، لتسجل على القاهرة 36 درجة، والمناطق الجنوبية 40 إلى 42 درجة.

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