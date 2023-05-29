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BBC

رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطيني والوفد المرافق له في مطار القاهرة

06:15 م الإثنين 29 مايو 2023
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطيني والوفد المرافق له في مطار القاهرة

رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطيني

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كتب- محمد غايات:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الفلسطيني، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف الفلسطيني.

ومن المقرر أن يعقد مدبولي وأشتية جلسة مباحثات موسعة، بحضور الوزراء من الجانبين المصري والفلسطيني؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين مصر والسلطة الفلسطينية.

رئيس الوزراء يستقبل نظيره الفلسطيني

سوق مصراوى

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين مطار القاهرة

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