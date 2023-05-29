23 مصابا.. تحرك عاجل من محافظة القاهرة بشأن حريق 15 مايو
-
عرض 21 صورة
-
عرض 21 صورة
-
عرض 21 صورة
-
-
عرض 21 صورة
-
عرض 21 صورة
-
عرض 21 صورة
-
-
عرض 21 صورة
-
عرض 21 صورة
-
عرض 21 صورة
-
-
عرض 21 صورة
-
عرض 21 صورة
-
عرض 21 صورة
-
-
عرض 21 صورة
-
عرض 21 صورة
-
عرض 21 صورة
-
-
عرض 21 صورة
-
عرض 21 صورة
-
عرض 21 صورة
-
-
عرض 21 صورة
-
عرض 21 صورة
-
عرض 21 صورة
-
كتب- محمد نصار:
تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، على أعمال إطفاء الحريق الذي نشب بمبنى الخدمات الحكومية بجوار جهاز 15 مايو.
وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تلقت بلاغا بنشوب حريق بمبنى الخدمات الحكومية نتج عن ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف وأسفر عن 23 مصابًا دون وفيات.
وعلى الفور توجه محافظ القاهرة، إلى مكان الحادث حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجارى أعمال التبريد.
وقرر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى الذي نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.
سوق مصراوى
-
أفضل حمام كريم لعلاج الشعر التالف بأسعار تبدأ من 40 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ماكينات الحلاقة الكهربائية للرجال تبدأ من 193 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات تصوير تبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعة إيربودز لاسلكية 2023 تبدأ من 293 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مشاية كهربائية لخسارة الوزن بقسط يبدأ 163 جنيها شهرياًتفاصيل
-
تبدأ من 22 جنيها.. أسعار اللمبات الكهربائية الموفر للطاقة: فاتورتكتفاصيل
فيديو قد يعجبك: