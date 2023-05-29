23 مصابا.. تحرك عاجل من محافظة القاهرة بشأن حريق 15 مايو

كتب- محمد نصار:

تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، على أعمال إطفاء الحريق الذي نشب بمبنى الخدمات الحكومية بجوار جهاز 15 مايو.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تلقت بلاغا بنشوب حريق بمبنى الخدمات الحكومية نتج عن ماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف وأسفر عن 23 مصابًا دون وفيات.

وعلى الفور توجه محافظ القاهرة، إلى مكان الحادث حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجارى أعمال التبريد.

وقرر محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى الذي نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.