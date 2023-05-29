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حريق مبنى إدارة المستقبل التعليمية.. والمديرية تكشف مصير ملفات الطلاب

04:57 م الإثنين 29 مايو 2023
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    حريق ضخم بالسجل المدني ومبنى حي 15 مايو وإدارة المستقبل التعليمية (7)
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    حريق ضخم بالسجل المدني ومبنى حي 15 مايو وإدارة المستقبل التعليمية (3)
  • عرض 16 صورة
    حريق ضخم بالسجل المدني ومبنى حي 15 مايو وإدارة المستقبل التعليمية (10)
  • عرض 16 صورة
    حريق ضخم بالسجل المدني ومبنى حي 15 مايو وإدارة المستقبل التعليمية (12)
  • عرض 16 صورة
    حريق ضخم بالسجل المدني ومبنى حي 15 مايو وإدارة المستقبل التعليمية (11)
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    حريق ضخم بالسجل المدني ومبنى حي 15 مايو وإدارة المستقبل التعليمية (8)
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    حريق ضخم بالسجل المدني ومبنى حي 15 مايو وإدارة المستقبل التعليمية (9)
  • عرض 16 صورة
    حريق ضخم بالسجل المدني ومبنى حي 15 مايو وإدارة المستقبل التعليمية (2)
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    حريق ضخم بالسجل المدني ومبنى حي 15 مايو وإدارة المستقبل التعليمية (6)
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    حريق ضخم بالسجل المدني ومبنى حي 15 مايو وإدارة المستقبل التعليمية (5)
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    حريق ضخم بالسجل المدني ومبنى حي 15 مايو وإدارة المستقبل التعليمية (4)
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    حريق ضخم بالسجل المدني ومبنى حي 15 مايو وإدارة المستقبل التعليمية (1)
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    حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو (4)
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    حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو (2)
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    حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو (9)
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    حريق في مبنى جهاز مدينة 15 مايو (8)
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كتب- محمد نصار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة مصير ملفات الطلاب بعد حريق مبنى إدارة المستقبل التعليمية، قبل قليل.

وأكدت مديرية التربية والتعليم، في بيان، أن جميع الملفات الخاصة بالإدارة بما في ذلك الملفات المتعلقة بالطلاب مؤمنة تماما ولم يمسها أي سوء.

وتابع مدير المديرية أعمال السيطرة على حريق إدارة المستقبل التعليمية، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع أية خسائر في الأرواح.

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