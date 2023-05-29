فيديو.. حريق ضخم بالسجل المدني ومبنى حي 15 مايو وإدارة المستقبل التعليمية

كتب- محمد نصار:

أعلنت الصفحة الرسمية لحي 15 مايو عن نشوب حريق ضخم في عدد من المباني بالحي والمدينة.

ووفقا لصفحة الحي على فيسبوك، نسب حريق في مبنى السجل المدني بمدينة 15 مايو والأدوار العليا من الجوازات وإدارة المستقبل التعليمية وجزء من مبنى حي 15 مايو.

وأظهرت الصور حجم الدمار الذي تسبب فيه الحريق والذي أدى إلى تفحم جزء من المباني التي نشب بها.