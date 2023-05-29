مدير المركز المسيحي الإسلامي: الخليقة تئن وتصرخ من فساد البيئة

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، إن الله خلق الإنسان وأوكل له عمارة الأرض والحفاظ على الخليقة الجميلة ولكن فشل الإنسان في هذه الأمانة التي أوكلت إليه ولم يصونها ولذلك الخليقة الآن تئن وتصرخ وذلك يأتي في أشكال متنوعة.

وأضاف خلال مؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ على البيئة، اليوم الاثنين: المشكلات البيئية تتمثل في الزلازل وتغير المناخ والسيول والمجاعات والجفاف، مضيفًا نحن نجتمع لكي نعرف أخطاءنا في عدم الحفاظ على البيئة وكيف نعود ونعتني بالخليقة التى أعطاها لنا الله.

وحضر المؤتمر الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ممثلا عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع وزارة البيئة بحضور السفير رؤوف سعد ممثلا عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية وعضو مجلس أمناء المركز المسيحي الإسلامي بالكنيسة الأسقفية، وبالشراكة مع بيت العائلة المصرية ممثلة في الأنبا إرميا أمين عام بيت العائلة المصرية والشيخ محمد أبو زيد الأمير منسق بيت العائلة.