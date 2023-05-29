الطقس.. الأرصاد تعلن موعد ارتفاع الحرارة (تصل لـ42 درجة)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء المقبل، لتسجل على القاهرة 36 درجة، والمناطق الجنوبية 40 إلى 42 درجة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها مع نهاية الأسبوع وارتفاع الحرارة، حيث نشاط الرياح والتي تتواجد هلة مناطق في جنوب سيناء، وجنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأكدت أن حالة الطقس خلال اليوم وغدا الثلاثاء، تشهد استقرارا على أغلب المناطق حيث يكون الطقس معتدل إلى حار.

وأشارت إلى أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، يسود انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، وستكون الأجواء خلالها معتدلة على أغلب الأنحاء.

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