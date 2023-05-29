البابا تواضروس يكشف سبب زيارته للفاتيكان

كتب- إسلام لطفي:

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سعادته بزيارة الڤاتيكان التي جاءت بناءً على دعوة من جانب الكنيسة الكاثوليكية للاحتفال باليوبيل الذهبي لعودة العلاقات بين الكنيستَيْن بزيارة المتنيح البابا شنودة للڤاتيكان عام ١٩٧٣.

وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام القبطية، أن الزيارة كانت ناجحة وأن بركة شهداء ليبيا الذين اصطحب وفد الكنيسة أجزاءً من متعلقاتهم ليهديها إلى كنيسة روما كانت ترافق الزيارة.

وقدم ملخصًا لرحلته التي تضمنت زيارة الڤاتيكان بفعالياتها المتعددة ثم الزيارات الرعوية في إيطاليا والنمسا وخضوع البابا لفحوصات دورية في النمسا للاطمئنان على صحته وأكد أن نتائجها جاءت مطمئنةً.

وأكد العمل بالمبدأ الإنجيلي "المَحَبَّةُ لَا تَسقُطُ أَبَدًا" ونصح الحاضرين بالقراءة المتأنية للأصحاح ١٣ من رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل كورنثوس الذي يسمى "أنشودة المحبة".