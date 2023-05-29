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نقابة المحامين: لم نوافق على تنظيم ندوة للشيخ عبدالله رشدي

02:18 م الإثنين 29 مايو 2023
نقابة المحامين: لم نوافق على تنظيم ندوة للشيخ عبدالله رشدي

الشيخ عبدالله رشدي

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كتب- إسلام لطفي:

أكدت نقابة المحامين، أنه لا صحة لما تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استضافة النادي النهري للمحامين بالمعادي، لمحاضرة خاصة للشيخ عبدالله رشدي.

وشددت في بيان لها، اليوم الاثنين، على أنه لم تتم الموافقة على ندوات خاصه به.

وكان المحامي منتصر الزيات، قد نشر منشورًا تضمن: صالون الزيات الثقافي يناقش الخلع والطلاق الشفهي.. الضوابط والحدود، والمحاضر الشيخ عبدالله رشدي، بإشراف وإدارة المحامي محمود خاطر، وذلك يوم الخميس ١ يونيو بالنادي النهري للمحامين في المعادي.

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الشيخ عبدالله رشدي ندوة للشيخ عبدالله رشدي نقابة المحامين

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