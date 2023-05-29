صور أثارت الجدل.. ننشر تفاصيل إزالات دائري البساتين

كتب- محمد نصار:

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا أثارت حالة من الجدل أظهرت رفع حفار هدم بواسطة ونش من أجل هدم عقارات مطلة على الطريق الدائري.

هذه الصور المنتشرة للحفار المرفوع بواسطة ونش تقع في منطقة بير أم سلطان المطلة على الطريق الدائري في نطاق حي البساتين.

ويتم إزالة عقارات دائري البساتين في إطار تنفيذ خطة تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى .

ومن المقرر إقامة طريق خدمة سطحي في هذه المنطقة التي يتم إجراء الإزالات فيها من أجل خدمة الطريق الدائري.

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