المطران سامي فوزي: الإنسان خليفة الله في الأرض في الدين الإسلامي والمسيحي

كتب- إسلام لطفي:

قال المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إن تكدس النفايات يؤدي إلى تدهور التربة، مشددًا على أن معالجة مشكلة البيئة عالميًّا يتطلب مجهودًا كبيرًا من الدول والحكومات.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر نظمته الكنيسة الأسقفية، اليوم الاثنين: لسنا بمعزل عن العالم، فمشكلات البيئة تؤثر على الأوضاع الصحية في مصر.

وتابع: مصر تهتم بشكل مباشر في رفع الوعي البيئي من خلال التعليم الديني في الكنيسة والمسجد طوال الوقت.

وأشار إلى ضرورة المشاركة بشكل فعال في الاتفاقيات الدولية لحماية المجتمع، لأن الإنسان يفسد البيئة على الرغم من أنه مطلوبا منه الحفاظ عليها ولا بد من زيادة الوعي وتشجيع المجتمع على حسن استخدام الموارد.

وشدد على أنه لا بد من تجنب الإسراف والتلويث، منوهًا بأنه يلعب قادة الدين دورا في تعزيز الوعي في المحافظة على البيئة، حيث إن الإنسان خليفة الله في الأرض في الدين الإسلامى والمسيحي، وأن الكنيسة الأسقفية تهتم دائما بالحفاظ على البيئة وإقامة ندوات لذلك. ​