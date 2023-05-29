رئيس شركة العاصمة الإدارية يعلن موعد عمل الحكومة بالكامل من الحي الحكومي

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن موعد عمل الحكومة بالكامل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وأشار المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، إلى أن الحي الحكومي يضم كل الوزارات وفي المنتصف بعض المباني الخدمية للعاملين بالوزارات، وأشار إلى أنه بداية من 15 يونيو المقبل، ستعمل الحكومة بشكل كامل من العاصمة الإدارية، حيث إن موظفي 19 وزارة و10 هيئات يعملون حاليا من مقراتهم في العاصمة الإدارية.

وأوضح أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة يعقد حاليا في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، و19 وزارة بدأت تباشر مهام أعمالها من مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن مجلس النواب ينعقد في العاصمة الجديدة بدءا من أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن هناك 5 جامعات خاصة بدأت العمل في العاصمة الإدارية، ويتم استقبال 10 آلاف طالب جامعي حاليًا.

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