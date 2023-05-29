8 توصيات.. روشتة "رياضة النواب" لتحقيق أفضل النتائج في أوليمبياد باريس

كتب- نشأت علي:

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددًا من التوصيات؛ لدعم أبطال مصر الأوليمبيين قبل منافسات أوليمبياد باريس 2024.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إن اللجنة استمعت خلال اجتماعها أمس الذي استمر 7 ساعات، إلى جميع ممثلي الاتحادات الرياضية، بحضور الوزير ورئيس اللجنة الأوليمبية هشام حطب .

وأشار حسين إلى أن اللجنة أصدرت عددًا من التوصيات، التي تسعى من خلالها اللجنة لتحسين دخل اللاعبين، وكذلك رفع الوعي والانتماء لعدم تكرار ظاهرة الهروب من المعسكرات، لافتًا إلى أن أبرز التوصيات جاء على النحو التالي:

- توفير الرعايات الخاصة والدعم المناسب للأبطال الأوليمبيين والمنتخبات والفرق القومية المؤهلة لمختلف المنافسات العالمية؛ خصوصًا الألعاب الأوليمبية.

- سعي وزارة الشباب والرياضة نحو زيادة الشراكة مع القطاع الخاص؛ لزيادة حجم التمويل المالي لصندوق دعم الرياضة لتوفير الدعم اللازم لأبطالنا الرياضيين المحققين لميداليات في البطولات الرياضية المختلفة.

- تنظيم دورات تدريبية وبرامج توعوية لأبطالنا الرياضيين بالتنسيق بين اللجنة الأوليمبية المصرية والأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب؛ تستهدف رفع الوعي والانتماء لديهم وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على هويتهم الرياضية المصرية ومدى خطورة الدور الذي يقومون به، ليس بكونهم أبطالًا رياضيين فحسب؛ بل باعتبارهم طاقة نور وأمل لخلق جيل من النشء والشباب المحب لبلده الفخور بما يحققه له من إنجازات ترفع اسمه خفاقًا عاليًا بين الأمم.

- إفادة وزارة الشباب والرياضة للجنة ببيان بحجم الدعم الذي قدمه صندوق دعم الرياضة لأبطالنا الرياضيين ومدى انعكاس ذلك على النتائج المحققة في البطولات المشاركين فيها؛ وذلك حتى يتم توجيه الدعم بالشكل الصحيح الذي يحقق الغرض المنشأ من أجله الصندوق.

- ضرورة أن يقوم الإعلام الرياضي بكل وسائله المرئية والمسموعة والمطبوعة بتسليط الضوء على الأبطال الرياضيين في الألعاب الرياضية المختلفة؛ لتقديم الدعم المعنوي لهؤلاء الأبطال، بما يضمن استدامة تحقيق الإنجازات في جميع الألعاب الرياضية وتحفيزهم نحو مواصلة تحقيق البطولات.

- قيام مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بالعمل على تنمية مواردها بطرق غير تقليدية والسعي نحو توفير الرعاة لأبطالهم الرياضيين.

- التنسيق المستمر من قِبل الاتحادات الرياضية مع اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، لتذليل أية عقبات تواجه إعدادهم واستعداداتهم للبطولات الرياضية المختلفة.

- إفادة اللجنة الأوليمبية المصرية للجنة الشباب والرياضة ببيان خاص بكل اتحاد رياضي يتضمن:

- البطولات المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

- حجم الدعم المالي المطلوب والذي تم صرفه.

- عدد اللاعبين المستهدف تأهيلهم لأوليمبياد باريس 2024.

- عدد المعسكرات المستهدف إقامتها.

- عدد الميداليات المتوقع تحقيقها.